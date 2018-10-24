بالصور.. تغريم نادي النهضة ولاعب المجزل 10 آلاف ريال وإيقاف الأخير مبارتان

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت إنفوجراف خاص بقراران اتخذتهما لجنة الانضباط والأخلاق، الأول ينص على إيقاف لاعب نادي ” المجزل ” “ديميتري ستاجيلا ” مباراة واحدة، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 10 ألاف ريال لاستخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب منافس، مما أدى إلى طرده من مباراة فريقه أمام نادي ” أبها ” دوريًا.

وأوضح ” الاتحاد ” ، أن القرار الثاني ينص على: : إلزام نادي ” النهضة ” بدفع غرامة قدرها 10 ألاف ريال لتأخر لاعبي فريقه في النزول إلى الملعب في الشوط الثاني من المباراة، التي أقيمت بينه وفريق نادي ” ضمك ” دوريًا.