شاهد .. مصري يجيد اللهجة الكويتية !

الأربعاء 24
أكتوبر
طقطق يامطر طقطق ,,
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ويارب لك الحمد والشكر والثناء الآن علينا مطر يرد الروح
وين المطر يالفارسه
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56729 ] نشر منذ 3 ساعات
طقطق يامطر طقطق ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33404 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ويارب لك الحمد والشكر والثناء الآن علينا مطر يرد الروح
ااالسحاب💭💭[ عدد التعليقات: 4783 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين المطر يالفارسه
ااالسحاب💭💭[ عدد التعليقات: 4783 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين المطر يالفارسه