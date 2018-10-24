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  3. شاهد .. مصري يجيد اللهجة الكويتية !

شاهد .. مصري يجيد اللهجة الكويتية !




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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56729 ] نشر منذ 3 ساعات

طقطق يامطر طقطق ,,

[ عدد التعليقات: 33404 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ويارب لك الحمد والشكر والثناء الآن علينا مطر يرد الروح

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