بالفيديو.. ولي العهد: أعيش بين شعب عظيم.. وهمة السعوديين كجبل طويق

نايف السالم(صدى):

وصف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، منذ قليل، همة السعوديين بجبل طويق لن تنكسر حتى يتساوى مع الأرض إشارة إلى عزيمة الشعب السعودي القوية.

وأضاف ولي العهد إنه يعيش بين شعب جبار وعظيم،مؤكدا أن المملكة محصنة ليس لطموحها وتسير في طريقها الصحيح نحو نجاح خططها الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي تجمعه مع ولي عهد البحرين، ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي.

الجدير بالذكر أن جبال طويق تقع في منطقة نجد، وتُسمّى أيضاً بجبال العارض؛ وهي عبارة عن هضبة ضيقة تتكون من الصخر الجيري، وتمتد 800 كم تقريباً، من حدود القصيم الجنوبية باتجاه الشمال إلى مشارف وادي الدواسر ومنطقة الربع الخالي من الجنوب على شكل طوق أو قوس يتجه طرفاه باتجاه الغرب، ويرتفع عن المنطقة التي تحيط به بمقدار حوالي 100-250 م، ويتراوح عرضه من الوسط بين 20 كم و 10 كم عند الأطراف الشمالية والجنوبية.