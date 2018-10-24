ريال مدريد يعيش أزمة قبل مواجهة برشلونة

ماجد محمد(صدى):

يعيش خولين لوبيتيغي، مدرب ريال مدريد، موقف صعب لايُحسد عليه، خاصًة أنه سيخوض مواجهة نارية ضد برشلونة في الدوري الإسباني، الأحد المقبل، بالإضافة إلى أن مصيره مع الريال يرتبط بنتيجة مباراة برشلونة؛ إذ إنه إذا تعادل أو خسر فربما تتم إقالته.

بالإضافة إلى أن الإصابة التي تعرض لها البرازيلي مارسيلو في المباراة تُقلق ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة، كما يعاني الريال من معاناة تهديفية واضحة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ إذ لم ينجح كريم بنزيما بعد في أن يُصبح المهاجم الأساسي.

يذكر أن ريال مدريد الإسباني نجح في استعادة استقراره الفني، بعد فوزه الصعب على فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.