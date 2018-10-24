بالفيديو.. ولي العهد مازحاً: الحريري موجود في المملكة زائرا وليس مخطوفا

نايف السالم(صدى):

مازح صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، الحاضرين خلال كلمته بجلسة منتدى مستقبل الاستثمار 2018.

وقال سمو الأمير: رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى موجود فى المملكة لمدة يومين زائرا لها أرجو ألا تظهر إشاعات بأنه مخطوف، حيث ضحك الحاضرين وصفقوا لسموه.

وجاء ذلك خلال مشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، بجلسة مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 والمقامة بالرياض.

ويشارك فى الجلسة ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري.