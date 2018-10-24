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بالفيديو.. ولي العهد مازحاً: الحريري موجود في المملكة زائرا وليس مخطوفا

بالفيديو.. ولي العهد مازحاً: الحريري موجود في المملكة زائرا وليس مخطوفا
نايف السالم(صدى):

مازح صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، الحاضرين خلال كلمته بجلسة منتدى مستقبل الاستثمار 2018.

وقال سمو الأمير: رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى موجود فى المملكة لمدة يومين زائرا لها أرجو ألا تظهر إشاعات بأنه مخطوف، حيث ضحك الحاضرين وصفقوا لسموه.

وجاء ذلك خلال مشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، بجلسة مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 والمقامة بالرياض.

ويشارك فى الجلسة ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههه.

[ عدد التعليقات: 4159 ] نشر منذ 3 ساعات

الحين يجونك خبرا الغسيل والكوي

يقولون كرفتة دولة الرئيس الحريري معفوسة وانه مخطوف

حفظ الله المملكه والملك وولي العهد والشعب الكريم

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

اغرب جريمة قتل واغتيال في التاريخ هي جريمة قتل واغتيال الشهيد /جمال خاشقجي
هناك قتله وهناك قتيل وهناك مسرح للجريمه وهناك اعتراف سعودي بحدوث جريمة القتل
وهناك شهادة وفاة
ولكن ليس هناك جثة
أنه لغز محير من يستطيع فك هذا اللغز ؟ لقد تفردت بهذا الانجاز الذي يحدث لاول مرة في تاريخ البشرية المملكة العربية السعودية

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 51 دقيقة

الحق ابلج والباطل لجلج
حركة بسيطة هدمت ماردحت عليه الخنزيرة ولا زالت ردحا من زمن البؤس الجاثم على قطر
لانامت اعين الجبناء

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 26 دقيقة

حكاية الخطف جائت على لسان رئيس فرنسا والخواجات عندهم مصداقيه ما يكذبون
الكذب من أخلاق العرب رغم ان دينهم يحرمه

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