بالفيديو.. ولي العهد مازحاً: الحريري موجود في المملكة زائرا وليس مخطوفا
مازح صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، الحاضرين خلال كلمته بجلسة منتدى مستقبل الاستثمار 2018.
وقال سمو الأمير: رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى موجود فى المملكة لمدة يومين زائرا لها أرجو ألا تظهر إشاعات بأنه مخطوف، حيث ضحك الحاضرين وصفقوا لسموه.
وجاء ذلك خلال مشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، بجلسة مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 والمقامة بالرياض.
ويشارك فى الجلسة ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري.
فيديو عاجل | #ولي_العهد ممازحا الحضور: الحريري سيتواجد لمدة يومين في #المملكة اتمنى عدم خروج شائعات بخطفه. #الإخبارية #CrownPrinceInFII2018 #ولي_العهد_في_منتدى_الاستثمار pic.twitter.com/XU5DOSykjP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 24, 2018
ررر[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه.
qlq[ عدد التعليقات: 4159 ] نشر منذ 3 ساعات
…
الحين يجونك خبرا الغسيل والكوي
يقولون كرفتة دولة الرئيس الحريري معفوسة وانه مخطوف
حفظ الله المملكه والملك وولي العهد والشعب الكريم
دم القتل لعنة تطار القاتل[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
اغرب جريمة قتل واغتيال في التاريخ هي جريمة قتل واغتيال الشهيد /جمال خاشقجي
هناك قتله وهناك قتيل وهناك مسرح للجريمه وهناك اعتراف سعودي بحدوث جريمة القتل
وهناك شهادة وفاة
ولكن ليس هناك جثة
أنه لغز محير من يستطيع فك هذا اللغز ؟ لقد تفردت بهذا الانجاز الذي يحدث لاول مرة في تاريخ البشرية المملكة العربية السعودية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36776 ] نشر منذ 1 ساعة
تعليق رقم3رح أسئل أسيادك
تنظيم الحمدين والي خلفوك من المتعه في طهران
فهم أساتذه في هذا المجال القذر!!!
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحق ابلج والباطل لجلج
حركة بسيطة هدمت ماردحت عليه الخنزيرة ولا زالت ردحا من زمن البؤس الجاثم على قطر
لانامت اعين الجبناء
اسعد حسين[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 26 دقيقة
حكاية الخطف جائت على لسان رئيس فرنسا والخواجات عندهم مصداقيه ما يكذبون
الكذب من أخلاق العرب رغم ان دينهم يحرمه