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بالفيديو.. ولي العهد: الشرق الأوسط سيصبح أوروبا الجديدة.. والحضور يقفون إحترامًا

بالفيديو.. ولي العهد: الشرق الأوسط سيصبح أوروبا الجديدة.. والحضور يقفون إحترامًا
نايف السالم(صدى):

وقف الحاضرين لفاعليات مؤتمر ” دافوس الصحراء ” ، اليوم الأربعاء، ” احترامًا وتقديرًا لسمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، وذلك خلال جسلة حملت عنوان ” مبادرة مستقبل الاقتصاد 2018 ” والتي جمعته مع نظيره ولي عهد البحرين الأمير ” سلمان بن حمد آل خليفة ” ورئيس الوزراء اللبناني ” سعد الحريري ” .

جاء ذلك عقب تصريح ” ولي العهد ” : بأن الشرق الأوسط سيصبح أوروبا الجديدة، وأن السعودية ودول المنطقة تخوض حربًا لتكون الريادة للشرق الأوسط، ويتمنى أن لا يغادر الحياة حتى يرى حلمه يتحقق ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 دقيقة

والله كلامك لطم مل حاقد كف ماينساه طول عمره

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