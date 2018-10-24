بالفيديو.. ولي العهد: الشرق الأوسط سيصبح أوروبا الجديدة.. والحضور يقفون إحترامًا

نايف السالم(صدى):

وقف الحاضرين لفاعليات مؤتمر ” دافوس الصحراء ” ، اليوم الأربعاء، ” احترامًا وتقديرًا لسمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، وذلك خلال جسلة حملت عنوان ” مبادرة مستقبل الاقتصاد 2018 ” والتي جمعته مع نظيره ولي عهد البحرين الأمير ” سلمان بن حمد آل خليفة ” ورئيس الوزراء اللبناني ” سعد الحريري ” .

جاء ذلك عقب تصريح ” ولي العهد ” : بأن الشرق الأوسط سيصبح أوروبا الجديدة، وأن السعودية ودول المنطقة تخوض حربًا لتكون الريادة للشرق الأوسط، ويتمنى أن لا يغادر الحياة حتى يرى حلمه يتحقق ” .