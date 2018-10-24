بالفيديو.. ولي العهد: الشرق الأوسط سيصبح أوروبا الجديدة.. والحضور يقفون إحترامًا
وقف الحاضرين لفاعليات مؤتمر ” دافوس الصحراء ” ، اليوم الأربعاء، ” احترامًا وتقديرًا لسمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، وذلك خلال جسلة حملت عنوان ” مبادرة مستقبل الاقتصاد 2018 ” والتي جمعته مع نظيره ولي عهد البحرين الأمير ” سلمان بن حمد آل خليفة ” ورئيس الوزراء اللبناني ” سعد الحريري ” .
جاء ذلك عقب تصريح ” ولي العهد ” : بأن الشرق الأوسط سيصبح أوروبا الجديدة، وأن السعودية ودول المنطقة تخوض حربًا لتكون الريادة للشرق الأوسط، ويتمنى أن لا يغادر الحياة حتى يرى حلمه يتحقق ” .
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 دقيقة
والله كلامك لطم مل حاقد كف ماينساه طول عمره