بالفيديو.. سائقان يعرضان حياة الطالبات للخطر في جامعة ظهران الجنوب

نايف السالم(صدى):

أظهر فيديو، وثقه أحد المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، سائقين متخصصين في نقل طالبات جامعة ظهران الجنوب، وهما يقودان بسرعة كبيرة على أحد الطرق في المملكة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، الفيديو الذي أوضح أن قيادة السائقين تجاوزت 160 كلم /الساعة دون أية مراعاة لحياة الطالبات.

ولم تتواصل الجهات الأمنية حتى الآن إلى السائقين؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهما، وسنوافيكم التفاصيل.