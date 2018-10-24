بالفيديو.. سائقان يعرضان حياة الطالبات للخطر في جامعة ظهران الجنوب
أظهر فيديو، وثقه أحد المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، سائقين متخصصين في نقل طالبات جامعة ظهران الجنوب، وهما يقودان بسرعة كبيرة على أحد الطرق في المملكة.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، الفيديو الذي أوضح أن قيادة السائقين تجاوزت 160 كلم /الساعة دون أية مراعاة لحياة الطالبات.
ولم تتواصل الجهات الأمنية حتى الآن إلى السائقين؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهما، وسنوافيكم التفاصيل.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 49 دقيقة
حلوه سائقين متخصصين في نقل طالبات جامعة ظهران الجنوب،
وهما يقودان بسرعة كبيرة على أحد الطرق في المملكة.
هخخخخههههه
طيب قل احد الطرق في ظهران الجنوب
أو عمليه تمويه ههههههه