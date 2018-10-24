إطلاق نشرة إعلامية تنموية بالشرقية بمناسبة اليوم العالمي للإعلام الإنمائي

محمد السعران(صدى):

أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس عددها الإلكتروني من نشرة ” حصاد الخير التنموي ” عبر النشرة البريدية لأفراد المجتمع من متابعيها فيما توزع اليوم الأربعاء عددها المطبوع من النشرة بمناسبة اليوم العالمي للإعلام الإنمائي الذي حددته الجمعية العامة، في عام 1972، يوما عالميا للإعلام الإنمائي يقام سنويا في الرابع والعشرين من أكتوبر كل عام بهدف لفت انتباه الرأي العام العالمي لمشاكل التنمية والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل حلها،وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن نشرة “حصاد الخير التنموي” تعبر عن ما تشهده الجمعية حاليا من نقلة نوعية تستهدف تقديم برامج ومشاريع تنموية لمستفيديها حيث تدعم هذه الخطوة الجهود التي تبذلها المملكة في التحول التنموي وتدعم رؤية 2030 وتركز الجمعية خلالها على الانتقال بأسرها من الرعوية للتنموية من خلال تأهيلهم وتدريبهم على فرص العمل وتوفير وظائف مناسبة لهم وتقديم القروض التنموية الصغيرة لدعم مشاريعهم التنموية لتوفير مصدر داخل ملائم لهذه الأسر و نقلهم من الحاجة إلى الاكتفاء وأكد العفيصان أنه كان من الضروري للإعلام أن يعكس هذه الصورة للمجتمع ويعبر عنها في حين ذكر فيصل بن مقبل المسند مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام الاجتماعي ببر الشرقية أن عدد من أرسل لهم النشرة التنموية عبر أحد برامج النشرة البريدية وصل لأكثر من 1000 متلقي حيث شاهدها وتفاعل معها أكثر من 720 بريد إلكتروني فيما طبعت الجمعية منها مايقارب 2000 نسخة للتوزيع على الجهات الحكومية والأهلية والمماثلة بمناسبة اليوم العالمي للإعلام الإنمائي تفعيلا من بر الشرقية لهذا اليوم الذي يحتفل به العالم اليوم الأربعاء في الرابع والعشرين من أكتوبر كل عام وأضاف المسند أن الاهتمام بالإعلام الإنمائي يعكس الجهود التنموية وخطط التنمية المستقبلية للمؤسسات وهو ما يجب أن تتبناه كافة المؤسسات لتسهم في تنمية الوطن وتشكيل صورة ذهنية إيجابية له.