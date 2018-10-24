ملاحقة سائق عبث بمركبته في ساحة ملعب بعفيف

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقه أحد المارة، اليوم الأربعاء، شخص دخل بمركبته إلى ساحة ملعب كرة قدم، وعبث به بمركبته.

وعلقت بلدية محافظة عفيف على الفيديو قائلة: نظرًا لمقطع الفيديو المتداول، ويظهر دخول مركبة إلى ساحة أحد الملاعب التابعة للبلدية والعبث بها غير مبالٍ، فإن البلدية تأسف لهذا التصرف الفردي والذي لا يمثل إلا الشخص نفسه ” .

وأكدت أنه تم الرفع للجهات المختصة لإيقاف المخالف، واتخاذ اللازم بحقه وفق الأنظمة، داعية الجميع للمحافظة على الممتلكات العامة.