ملاحقة سائق عبث بمركبته في ساحة ملعب بعفيف
أظهر مقطع فيديو وثقه أحد المارة، اليوم الأربعاء، شخص دخل بمركبته إلى ساحة ملعب كرة قدم، وعبث به بمركبته.
وعلقت بلدية محافظة عفيف على الفيديو قائلة: نظرًا لمقطع الفيديو المتداول، ويظهر دخول مركبة إلى ساحة أحد الملاعب التابعة للبلدية والعبث بها غير مبالٍ، فإن البلدية تأسف لهذا التصرف الفردي والذي لا يمثل إلا الشخص نفسه ” .
وأكدت أنه تم الرفع للجهات المختصة لإيقاف المخالف، واتخاذ اللازم بحقه وفق الأنظمة، داعية الجميع للمحافظة على الممتلكات العامة.
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