شاهد.. حفاوة استقبال ولي العهد أثناء دخوله لمقر مبادرة مستقبل الاستثمار

نايف السالم(صدى):

حظى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحفاوة بالغة من الحاضرين أثناء دخوله مقر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأظهر مقطع فيديو للحظة دخول الأمير محمد بن سلمان لمقر المبادرة، حيث وقف الجميع احتفاءا بدخوله، مما يعكس روابط المحبة والإخاء

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، بجلسة مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 والمقامة بالعاصمة السعودية بالرياض.

كما يشارك فى نفس الجلسة ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري.