لدواعي أمنية.. إلغاء جولة التسوق الخاصة بـ ميغان
تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأربعاء، أخبار حول إلغاء الأمن البريطاني جولة دوقة ساسكس ” ميغان ماركل ” ، بأحد الأسواق في شوارع فيجي، نتيجة مخاوف أمنية، بعد أن تحلقت حولها حشود كبيرة خرجت عن السيطرة.
وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” ميغان ” بدت قلقة قبل دخول السوق ومنزعجة، وهذا ليس من طبيعتها، وظهرت وهي تهمس شيئاً لأحد مساعديها قبل أن تخرج من السوق محاطة بالحراس الشخصي، ولم تستغرق زيارتها سوى 6 دقائق فقط.
والجدير بالذكر أن ” ميغان ” حامل في ابن ولي عهد عرش بريطانيا الأمير ” هاري ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56729 ] نشر منذ 3 ساعات
السلامه مكسب ياميقان يابنت ابو ميقان ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33404 ] نشر منذ 2 ساعتين
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6دقائق ماش ماش
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33404 ] نشر منذ 1 ساعة
لو عندنا صكت 6ساعات وترجع تقول ما امداني اخلص اغراضي