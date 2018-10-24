  • الأربعاء 24

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. لدواعي أمنية.. إلغاء جولة التسوق الخاصة بـ ميغان

لدواعي أمنية.. إلغاء جولة التسوق الخاصة بـ ميغان

لدواعي أمنية.. إلغاء جولة التسوق الخاصة بـ ميغان
لندن(صدى):

تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأربعاء، أخبار حول إلغاء الأمن البريطاني جولة دوقة ساسكس ” ميغان ماركل ” ، بأحد الأسواق في شوارع فيجي، نتيجة مخاوف أمنية، بعد أن تحلقت حولها حشود كبيرة خرجت عن السيطرة.

وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” ميغان ” بدت قلقة قبل دخول السوق ومنزعجة، وهذا ليس من طبيعتها، وظهرت وهي تهمس شيئاً لأحد مساعديها قبل أن تخرج من السوق محاطة بالحراس الشخصي، ولم تستغرق زيارتها سوى 6 دقائق فقط.

والجدير بالذكر أن ” ميغان ” حامل في ابن ولي عهد عرش بريطانيا الأمير ” هاري ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56729 ] نشر منذ 3 ساعات

السلامه مكسب ياميقان يابنت ابو ميقان ,,

[ عدد التعليقات: 33404 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
6دقائق ماش ماش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *