لدواعي أمنية.. إلغاء جولة التسوق الخاصة بـ ميغان

لندن(صدى):

تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأربعاء، أخبار حول إلغاء الأمن البريطاني جولة دوقة ساسكس ” ميغان ماركل ” ، بأحد الأسواق في شوارع فيجي، نتيجة مخاوف أمنية، بعد أن تحلقت حولها حشود كبيرة خرجت عن السيطرة.

وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” ميغان ” بدت قلقة قبل دخول السوق ومنزعجة، وهذا ليس من طبيعتها، وظهرت وهي تهمس شيئاً لأحد مساعديها قبل أن تخرج من السوق محاطة بالحراس الشخصي، ولم تستغرق زيارتها سوى 6 دقائق فقط.

والجدير بالذكر أن ” ميغان ” حامل في ابن ولي عهد عرش بريطانيا الأمير ” هاري ” .