جولات بلدية أملج المفاجئة تغلق 11 محلاً خاضعاً للصحة العامة

أملج(صدى):

أغلقت بلدية محافظة أملج خلال جولاتها الرقابية المفاجئة التي نفذتها على مدى أسبوع 11محلاً خاضعاً للصحة العامة، وذلك ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة , التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة تقوم خلال جولاتها بالتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، مفيدًا أنه جرى ضبط العديد من المخالفات, حيث أغلق على أثرها 11 محلاً مخالفاً, شملت بوفيهات ومطاعم ومحلات بيع مواد غذائية ومحلات بيع اللحوم والدواجن, كما قامت البلدية بمصادرة المواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

من جهته, أكد مدير قسم صحة البيئة تركي علي النحاس أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة, إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية، لمتابعة مختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، مشدداً على دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال بالرقم 940, وحساب البلدية بتويتر @bumluj, ورقم واتس البلدية 0554020155 وموقع البلدية.