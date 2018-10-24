بالفيديو.. ولي العهد: لن يحدث شرخ مع تركيا بوجود الملك سلمان وولي عهده وأردوغان

نايف السالم(صدى):

صرح سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، اليوم الأربعاء، من خلال جلسة ” مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 ” ، بأن حادث خاشقجي بشع ومؤلم جدًا للسعوديين والعالم، وأنه لن يحدث شرخ مع تركيا بوجود الملك سلمان وولي عهده وأردوغان، وأن البعض يحاول استغلال قضية خاشقجي لإحداث شرخ بين السعودية وتركيا.

وأضاف ” ولي العهد ” خلال كلمته بالمؤتمر، أننا نعمل مع الحكومة التركية لاستجلاء الحقيقة واستكمال التحقيقات.