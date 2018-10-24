بالفيديو.. ولي العهد: لن يحدث شرخ مع تركيا بوجود الملك سلمان وولي عهده وأردوغان
صرح سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، اليوم الأربعاء، من خلال جلسة ” مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 ” ، بأن حادث خاشقجي بشع ومؤلم جدًا للسعوديين والعالم، وأنه لن يحدث شرخ مع تركيا بوجود الملك سلمان وولي عهده وأردوغان، وأن البعض يحاول استغلال قضية خاشقجي لإحداث شرخ بين السعودية وتركيا.
وأضاف ” ولي العهد ” خلال كلمته بالمؤتمر، أننا نعمل مع الحكومة التركية لاستجلاء الحقيقة واستكمال التحقيقات.
فيديو عاجل | #ولي_العهد_في_منتدى_الاستثمار: ماحدث في قضية #جمال_خاشقجي مؤلم لكل السعوديين. #الإخبارية pic.twitter.com/88aOxNYAYu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 24, 2018
صلاح جمال خاشقجي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
تغيرت المشاعر نحو تركيا
اقول طلع جثة الرجال طلعها
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2710 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام ولي العهد اليوم
اثلج صدورنا وطمأن افئدتنا
حفظ الله المملكة لرفعة
الاسلام والمسلمين .
💚💚💚💚💚
ابو احمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظك الله حفظك الله حفظك الله
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1632 ] نشر منذ 32 دقيقة
صاحب النك صلاح جمال خاشقجي
مفروض من الصحيفه تحدد موقعك وتعرف انت مين يا ذنب ايران
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36761 ] نشر منذ 15 دقيقة
أنتحلوا شخصية صلاح خاشقجي في تويتر
وتم كشفهم
فتوجهوا للصحف الألكترونية
ياشباب
المعرفات هذي الي قدامكم كلها من موظفين إيرانيين
يشتغلون بجهد في مبنى من مباني طهران
ويدخلون بأسماء ومعرفات سعوديةوخليجية
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33384 ] نشر منذ 7 دقائق
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صدقناك ابوك توه مات وانت تعلق