إصابة 4 معلمات إثر حادث على طريق ” المدينة المنورة – القصيم “

نايف السالم(صدى):

تعرضت ناقلة معلمات إلى حادث قبل مركز تفتيش طريق (المدينة-القصيم) بـ٤ كم، اليوم الأربعاء، إذ نتج عنه إصابة ٤ معلمات بإصابات مختلفة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، حيث توجهت فرق الهلال الأحمر لموقع الحادثة، ونقلت المعلمات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن بيان رسمي بالواقعة، وسنوافيكم التفاصيل.