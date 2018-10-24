خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غدا

الرياض(صدى):

صدر عن الديوان الملكي البيان التالي :

( بيان من الديوان الملكي )

تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة غدا الخميس الموافق 16 من شهر صفر 1440 هـ حسب تقويم أم القرى ، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه ، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار ، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم ، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة ، عملاً بسنة رسول الله صلى الله وعليه وسلم ، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا ، مع الإلحاح في الدعاء ، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه .

نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد ، وأن يستجيب دعاء عباده ، وأن يجعل ما ينزله رحمه لهم ومتاعاً إلى حين ، إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .