السفارة تتابع مع الجهات الأردنية المختصة التحقيقات في مقتل ” عبدالله الشراري “

نايف السالم(صدى):

تلقت سفارة المملكة لدى الأردن يوم الإثنين الماضي اتصالاً من ذوي المواطن عبدالله معتق الشراري (رحمه الله) للإفادة بفقدان الاتصال بوالدهم.

وقامت السفارة وبتوجيه ومتابعة سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن بالتواصل مع الجهات الأمنية الأردنية للبحث عن المواطن المفقود.

واتضح لاحقاً بأن شخصين من الجنسية الأردنية من أرباب السوابق قد قاما بسرقة سيارة المواطن وقتله ودفنه بالصحراء بمحافظة المفرق.

وقامت السفارة باستدعاء ذوي المواطن المغدور للتعرف على جثمانه، ورافقهم إلى الطب الشرعي كل من نائب رئيس قسم شئون السعوديين بالسفارة الأستاذ عبدالعزيز الغامدي والمسؤول الميداني بقسم شؤون السعوديين الأستاذ أنور الظفيري.

وقدَّم سمو السفير وأعضاء سفارة المملكة بالأردن خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، كما تقدم سموه بشكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها اجهزة الأمن الاردنية لكشف ملابسات هذه القضية، مشيراً إلى أن السفارة ستتابع مع الجهات الأمنية التحقيقات الجارية لحين تحقيق العدالة.