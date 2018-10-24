شخص يفشل في اغتصاب جارته.. فيقتل زوجها بطريقة مروعة

ابو ظبي(صدى):

حاول آسيوي في أبوظبي الاعتداء الجنسي على جارته، إلا إنها اتصلت بزوجها الذي حضر مع اثنين من أصدقائه وتشاجروا معه فاستل سكيناً ووجه للزوج 13 طعنة أودت بحياته.

قررت محكمة استئناف أبوظبي اليوم حجز قضية المتهم آسيوي محكوم عليه بالإعدام لقيامه بقتل رجل عربي الجنسية ومحاولة اغتصاب زوجته، للحكم في 13 نوفمبر المقبل، فيما حاول محامي المتهم الدفع بأن الجريمة وقعت دفاعاً عن النفس نافياً تهمة محاولة الاعتداء الجنسي على زوجة الضحية.

وقال دفاع المتهم بأن المتهم جاراً للمجني عليه ولا يعمل ويقوم برعاية طفله الصغير في اثناء تواجد زوجته بالعمل، مشيراً أن يوم الواقعة ذهب إليها عندما سمع صوت بكاء طفله، وعندما قرر الذهاب الزوجة غضبت وحاولت منعه من الخروج فتشاجر معها واتصلت بزوجها وادعت بأن المتهم دخل شقتها وحاول الاعتداء عليها، فحضر المجني عليه ومعه 2 من زملائه بالعمل وقاموا بالاعتداء على المتهم وأصابوه في جسده.

وأضاف أن المتهم حاول الدفاع عن نفسه من خلال سكين كان موجود بمكان الواقعة، نافيا قيام المتهم بتوجيه 13 طعنة للمجني عليه في ظل وجود زوجته واثنان من أصدقائه