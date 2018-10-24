طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لتطوير مشروع جسر موازٍ لجسر الملك فهد بين السعودية والبحرين

الرياض(صدى):

أعلن معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي ومعالي وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين المهندس كمال بن أحمد محمد عن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد الأسبوع القادم , وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت في الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح معالي الدكتور العامودي أن توجيهات قادة البلدين في المملكتين الشقيقتين كانت المحرك الأول للبدء في مشروع هذا الجسر ومشروع سكة الحديد، وكانت خير دافع للبلدين لمواجهة التحديات ، مضيفاً أن المشروع سوف يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص حسب التوجيهات الملكية في كلا البلدين.

بدوره أشار وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين إلى أن مناقصة الخدمة الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الجديد ستطرح الأسبوع القادم من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وهي مرحلة متقدمة لهذا المشروع الاستراتيجي الذي ينفذ بمباركة وتوجيهات قادة المملكتين.

وقال : إن هذه المرحلة سبقتها سلسلة من الخطوات المهمة منها الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية والتصميم المبدئي ، وقد تمت ولله الحمد بنجاح لننتقل الى المرحلة القادمة بكل ثقة.

من جهته أعرب معالي رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني عن اعتزازه بثقة قادة البلدين بتكليف المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لطرح المشروع، مشيراً إلى أن المؤسسة على أتم الاستعداد بمشاركة وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية ووزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين من إدارة هذه المناقصة والعمل على نجاحها كما كان في المراحل السابقة.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة في ترسيخ العلاقات التاريخية على المستوى الثنائي بين المملكتين ضمن إستراتيجية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة وربط الشعوب الخليجية من خلال سلسلة من المشاريع كقيام السوق الخليجية المشتركة ومشروع ربط شبكة المواصلات والاتصالات والاتحاد الجمركي.