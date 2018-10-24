بالفيديو.. أسد يتسلق شجرة ليسرق من فهد غنيمته

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، ذكر أسد في محمية طبيعية بجنوب أفريقيا، وهو يطارد فهد ليسرق منه غنيمته التي اصطادها لغدائه.

وصعد الفهد فوق شجرة هاربًا بغزالته؛ فتبعه الأسد و قفز بخفة و بدأ يتسلق الشجرة حتى وضع مخالبه على قدم الفريسة بالفعل، ولكن الفهد استطاع استعادتها مرة أخرى وتسلق أكثر.

ثم يأس الأسد، وألقى نظرة على الأرض وقرر الهبوط لأسفل ، وبالفعل هبط الأسد وعاد لينضم إلى قطيعه من جديد.