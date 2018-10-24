بالفيديو.. أسد يتسلق شجرة ليسرق من فهد غنيمته
أظهر مقطع فيديو، ذكر أسد في محمية طبيعية بجنوب أفريقيا، وهو يطارد فهد ليسرق منه غنيمته التي اصطادها لغدائه.
وصعد الفهد فوق شجرة هاربًا بغزالته؛ فتبعه الأسد و قفز بخفة و بدأ يتسلق الشجرة حتى وضع مخالبه على قدم الفريسة بالفعل، ولكن الفهد استطاع استعادتها مرة أخرى وتسلق أكثر.
ثم يأس الأسد، وألقى نظرة على الأرض وقرر الهبوط لأسفل ، وبالفعل هبط الأسد وعاد لينضم إلى قطيعه من جديد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36776 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههه هههههههههههه
ذكرني بقاآآآآهرهم
يوم مردغ فهد قبل أمس
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56729 ] نشر منذ 3 ساعات
الجوع اقشر ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33404 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يا زينهم