نقل مباراة ” الهلال والوحدة ” إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت قرار لجنة المسابقات بنقل المباراة التي ستجمع ناديا ” الهلال، الوحدة ” يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر القادم، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين، إلى ملعب ” مدينة الملك عبدالعزيز ” بمكة المكرمة.

وأوضح ” الاتحاد ” أن القرار جاء نتيجة، لاستمرار أعمال الزراعة المجدولة مسبقًا على ملعب ” الأمير فيصل بن فهد ” بالعاصمة الرياض .