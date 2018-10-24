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أمير منطقة الحدود الشمالية يتقدم جموع المصلين في صلاة الاستسقاء صباح غدٍ الخميس

أمير منطقة الحدود الشمالية يتقدم جموع المصلين في صلاة الاستسقاء صباح غدٍ الخميس
محمد السعران(صدى):

إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة غدا الخميس ، يتقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية،
صباح الغد جموع المصلين لأداء صلاة الاستسقاء تأسياً بهدي الرسول « صلى الله عليه وسلم» عند الجدب وتأخر نزول المطر .
وستقام الصلاة في جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد – رحمه الله – بمدينة عرعر في الساعة 6:45 صباحاً ، كما تقام الصلاة في الجوامع المحددة في محافظات ومدن المنطقة، التي تم تحديدها من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية .


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