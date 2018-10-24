حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرارهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على الاجزاء الساحلية لتلك المناطق .
كما توقعت هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، حائل ، القصيم , الجوف ، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
وأكدت أن ذلك قد تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الافقية على مناطق الجوف ، تبوك ، الحدود الشمالية .
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