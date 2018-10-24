حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرارهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على الاجزاء الساحلية لتلك المناطق .

كما توقعت هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، حائل ، القصيم , الجوف ، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وأكدت أن ذلك قد تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الافقية على مناطق الجوف ، تبوك ، الحدود الشمالية .