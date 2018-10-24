ولادة مكة تُفعل الحملة التوعوية لسرطان الثدي

حسين العلي(صدى):

تحت رعاية مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أنس بن عبدالحميد سدايو وذلك نيابة عنه إفتتح مدير الخدمات الطبية الدكتور/ هلال المالكي اليوم الأربعاء الموافق 15/2/1440هـ حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار “#لا-تصيرين- الثامنة”والتي تنظمها إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة

بالتعاون مع قسم الخدمة الإجتماعية وقسم المختبر وبنك الدم وقسم التغذية العامة وإدارةالصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة وهيئة حقوق الإنسان وكلية الصيدلة بجامعة أم القرى بمكة.

من جهته أشار مدير الخدمات الطبية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور/هلال المالكي ، إلى دور المستشفى في المشاركة في نشر الوعي بين سيدات المجتمع، من أمهاتنا وبناتنا في المقام الأول، وتثقيفهم عن مدى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي للحد من انتشار هذا المرض، وكيفية الفحص الذاتي والتشخيص المبكر.

حيث تضمن المعرض المصاحب للحملة، التعريف بأهم الأغذية المضادة للخلايا السرطانية، والمراحل التي تمر بها المرأة المصابة، وخطوات الفحص الذاتي للثدي، كما تم توزيع المطبوعات والبروشورات التثقيفية على كافة الحضور.

الجدير بالذكر أن الحملة تخللتها محاضرة علمية تثقيفية تتحدث عن طرق الوقاية والعلاج من سرطان الثدي، والعوامل التي تزيد من إحتمال الإصابة به وفوائد الفحص المبكر.