3 مكونات طبيعية لتنعيم بشرتك بشكل دائم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

مع اقتراب موسم الشتاء، تبدأ البشرة في التغير من حالة النضارة والنعومة التي تبقى عليها خلال فصل الصيف حيث الاعتماد على مياه البحر، الشمس، ومستحضرات التجميل الخاصة بالحماية، والتوجه إلى الجفاف والخشونة، نتيجة التعرض إلى البرودة ودرجات الحرارة المنخفضة، لذا احرصى دائمًا على استخدام ثلاثة مكونات طبيعية لضمان تنعيم البشرة.

ومن أبرز المنتجات الطبيعية المرطبة للبشرة هي زيت اللوز وزيت الأفوكادو وزبدة الشيا فهم من أفضل الأنواع المناسبة لكافة أنواع البشرة .

ضعى كمية قليلة من كل نوع على حدة وقومي بتدليكها بالشكل الدائرى بالطريقة الصحيحة وكررى العملية كل يوم قبل النوم وستحصلين على نتائج إيجابية هائلة.