بالفيديو.. سيول البرد بين المنازل في الطائف

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو سيول البرد بين المنازل في الطائف ” الحلقة الشرقية ” ، حيث اتضح في الفيديو السيارات التي تغرق في مياه السيول.

وخيمت حالة من السكون التام على الطائف بسبب سيول البرد التي اجتاحت المنطقة، ما دفع المواطنين والوافدين بهذه المنطقة بعدم الخروج من المنازل.

وكانت هيئة الأرصاد طالبت المواطنين في عدة مناطق بالمملكة بتوخى الحيطة والحذر أثناء التنقلات وقيادة السيارات بسبب التقلبات الجوية المتلاحقة، كما طالبتهم بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حفاظا على حياتهم وارتداء الملابس الثقيلة.