قبل يوم من لقائهما.. تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

يشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد بـ ” الملز ” مساء يوم غد، مباراة الهلال ضد الاتحاد في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد.

وعن تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد، فإن الهلال لعب ضد الاتحاد 20 مرة من قبل في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكان التعادل هو السمة الغالبة في مواجهات الفريقين، حيث خيم على نتيجة 8 مواجهات.

ونجح ” العميد ” في التغلب على الهلال بـ 5 لقاءات ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، كما شهدت مباريات الهلال ضد الاتحاد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، تسجيل 56 هدفًا ” 34 هدفًا لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مقابل 22 هدفًا للاعبي العميد ” .

أما المباريات التي عقدت قبل كلاسيكو الجولة السابعة، قدم فيها الهلال مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حقق الفوز خلال الـ5 مباريات الماضية، ويملك مباراة مؤجلة أمام الاتفاق.

من الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالعميد يتذيل جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ قبل مباراة الهلال ضد الاتحاد غدًا برصيد نقطتين، فيما يحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 15 نقطة.