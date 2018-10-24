” تعليم الخرج ” ينظم ورشة عمل ” كيف يغسل الدماغ “

محمد السعران(صدى):

نظمت إدارة الإشراف التربوي(شعبة التربية الإسلامية) بإدارة تعليم الخرج يوم أمس ورشة عمل تدريبية بعنوان ( كيف يغسل الدماغ ؟) وذلك بقاعة الشيخ عبدالرحمن الصغير بالمكتب التعاوني للدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات .

وافتتح اللقاء مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي وبحضور مدير إدارة الإشراف التربوي صالح الحديثي ومشرفي التربية الإسلامية.

وقد قدم هذه الورشة الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان رئيس وحدة التوعية الفكرية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .

وتناولت الورشة تعريف غسل الدماغ، وأقسامه ومخاطر كل قسم،ثم انتقل الحديث إلى غسيل الدماغ الالكتروني وسبل الوقاية منه وطرق العلاج لمن وقع في براثنه.

واختتمت الورشة بحوار مفتوح أجاب فيه الدكتور خالد الدبيان على أسئلة الحضور.

وشارك في الورشة ما يقارب الخمسين مشاركاً من معلمي ومشرفي التربية الإسلامية بالمحافظة