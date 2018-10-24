ريما بنت بندر تكشف عن عدد المشاركين في فعاليات هيئة الرياضة الماضية

ماجد محمد(صدى):

قالت الأميرة ريما بنت بندر وكيل الهيئة العامة للرياضة إن 100 ألف وأكثر حضروا فعاليات هيئة الرياضة الماضية.

وأوضحت بنت بندر خلال مشاركتها في إحدى جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثاني بالرياض أن الاستثمار في البشر هو الأهم، ونشجع على تنشيط الاستثمار في الرياضة.

وأبانت أن المشاريع الرياضية المرتقبة تلبي رغبات المجتمع وتجري على قدم وساق، مشيرة إلى سعي الهيئة لرفع نسبة الممارسين للرياضة في المملكة لنحو٤٠٪.

وتابعت وكيل الهيئة العامة للرياضة:” نعمل مع عدة قطاعات لإدخال استثمارات رياضية في المملكة”.