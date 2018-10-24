نيابة أمن الدولة الكويتية تحقق مع شخص أساء للمملكة بـ ” تويتر “

خالد الظفيري(صدى):

تأتي كل أفعال دولة الكويت لتبرهن على دعمها للمملكة وعلى الترابط بين البلدين؛ حيث استدعت نيابة أمن الدولة الكويتية مغردًا كويتيًا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية؛ لإساءاته المتكررة للمملكة وقيادتها وشعبها عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” .

ومن جانبه، كشف المتهم عن استدعائه من قبل أمن الدولة الكويتي؛ كما حاول تضليل متابعيه بسبب طلب النيابة له، إلا أنه اُستدعي على خلفية إساءاته المتعمدة والمتكررة للسعودية وشعبها، بينما كانت وزارة الإعلام الكويتية أحالت قبل عام، عددًا من المغردين الكويتيين إلى النيابة العامة بسبب إساءاتهم لدول مجلس التعاون الخليجي ورموزها.

ودفعت الواقعة السابق ذكرها، قبل عام، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إلى أن أكد: ” لا نقبل الإساءة لأي بلد شقيق في وسائل الإعلام الكويتية المرخصة، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من أساء لرموز الخليج تمت إحالته للنيابة. “