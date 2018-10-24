تفاصيل مثيرة بخصوص فيديو السيلفي لولي العهد يرويها موثق المقطع

الرياض(صدى):

روى الصحفي فهد بن إبراهيم الدوسري موثق فيديو السيلفي لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن تفاصيل مثيرة بخصوص توثقيه الفيديو لولي العهد خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م التي أقيمت بالرياض.

وقال الدوسري إنه خلال تجول الأمير في القاعة، وتزاحُم الحضور للتصوير معه، لم يكن يتوقع أحد المشاركين في مبادرة المستقبل أن يلتقط مع الأمير الصورة.

وأضاف أنه حين طلب منه وافق بشكل سريع، ولم يكن المشارك فيما يبدو مستعدًّا لذلك، وحين تأخر في البحث عن إعدادات الكاميرا، وقال الأمير: ” أنا أساعدك في ذلك ” ، وأخذ الجوال منه، وساعده في التقاط الصورة “.

وأوضح أن الأمير حين فرغ من تصوير المشارك جاء أحد الحضور، وأخرج جواله للأمير ليريه غلاف الجوال الذي كان يحمل صورة الأمير محمد بن سلمان، وطلب من الأمير التصوير سيلفي: ” يا سمو الأمير هذه صورتك على جوالي، وأريد أن أتصور معك الآن لتكون صورة السيلفي مكان هذه الصورة”، وقد قبله الأمير والتقط معه الصورة.