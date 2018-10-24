بالصور.. أمير الشمالية يلتقي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعرعر

محمد السعران(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعرعر المهندس منيع الخليوي, يرافقه أعضاء مجلس الإدارة, الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي لأعمال ومناشط ومنجزات الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة لعام 2018م.

وأشاد سموه في بداية اللقاء بالمؤتمر الاقتصادي الأضخم في الشرق الأوسط، ” دافوس الصحراء الذي تستضيفه المملكة وماله من أهمية كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتتمثل أهميت في الابتكار والتكنولوجيا والعملات الرقمية والاستثمار في المستقبل وتنمية رأس المال البشري, الذي سيسهم في رسم ملامح المستقبل للعديد من القطاعات الاقتصادية.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية حرصه على تقديم كل ما يمكن من تسهيلات لخدمة رجال الأعمال وجلب الاستثمار و رؤوس الأموال للمنطقة، داعيًا رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية لرس رؤية استراتيجية واضحة المعالم لقطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، وذلك للتفاعل مع رؤية المملكة 2030 والنهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية في المنطقة بمختلف القطاعات بما يسهم في تعزيز الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح سموه أن المنطقة بحاجة ماسة إلى التحرك الذي يقوم على أسس علمية وجدوى اقتصادية، داعياً الغرفة التجارية إلى التواصل مع رجال الأعمال في خارج المنطقة للإسهام في تشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة, مبدياً جاهزيته لتذليل المعوقات التي تعترض أي رجل أعمال للاستثمار بالمنطقة.

من جهته, أعرب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعرعر المهندس منيع الخليوي, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على اهتمامه بقطاع الأعمال, مؤكدًا أن جميع رجال الأعمال في المملكة سيبذلون كل الجهود لتحقيق آمال وتطلعات سمو أمير المنطقة.