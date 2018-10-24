جمعية تحفيظ بيش تعزي في وفاة الراجحي

محمد السعران(صدى):

رفع رئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش خالص العزاء وأصدق مشاعر المواساة لإسرة الفقيد الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الذي وفاته المنية يوم امس الثلاثاء بمدينة الرياض حيث جاء في رسالة التعزية :

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي فإننا إذ نشاطركم الحزن بهذا المصاب الجلل ونتقدم لكم بأصدق التعازي القلبية وبمشاعر المواساة سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان وأن يحسن عزاءكم ويعظم أجركم فإن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شي عنده بأجل مسمى .وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إله وصحبه وسلم .

ويعتبر الشيخ عبدالله الراجحي احد الداعمين لبرامج وأنشطة الجمعية من خلال دعمه لحلقات مجمع الراجحي ببيش.