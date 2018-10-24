تحذير هام من ” الحصيني ” بشأن تقلبات جوية متلاحقة على المملكة

نايف السالم(صدى):

حذر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من تقلبات جوية سريعة ومتلاحقة بخصوص انخفاض الحرارة من خمس إلى ست درجات مئوية.

وحث الحصيني المواطنين على تجهيز الملابس الشتوية خاصةً في المناطق: ” الشمالية والوسطى وشمال الغربية وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية “، موضحا أن الأمطار سيسبقها نشاط للرياح السطحية المثيرةً للأتربة، وسيكون معدل الأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وطالب ” الحصيني ” قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء الحالة الممطرة، كما توقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة وأحياناً غزيرة على أجزاء من: ” مكة، والمدينة، والرياض، وعسير، والباحة، وجازان، وغرب نجران، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والشرقية، والقصيم “، مع فرصة لجريان السيول.

ولفت إلى أن الحالة الجوية الممطرة التي تعيشها المملكة ودول الخليج تستمر لمدة أسبوعين.