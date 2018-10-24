في أول مهمة بعد التكليف.. رئيس الوزراء اليمني يبدأ عملية إنتشال الاقتصاد

سعيد العجل(صدى):

تفقد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم الأربعاء محافظة المهرة ، واطلع على ما خلفه الإعصار المداري ” لبان ” ، من أضرار .

وتعد جولة الدكتور معين عبدالملك في المهرة أول مهمة له بعد تعيينه في ذلك المنصب خلفا للرئيس السابق أحمد بن دغر.

وتستمر جولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الجديد الدكتور معين عبدالملك التفقدية في محافظة المهرة عدة أيام، بهدف الاطلاع على حجم الأضرار التي تعرضت لها المحافظة ولحقت بها جراء الإعصار المداري، كذلك من أجل تفقد منشآتها ومقراتها الحكومية، وأيضا الإلتقاء بسكانها.

ويسعى رئيس الحكومة اليمنية، إلى معالجة الأوضاع بصورة عاجلة، إضافة إلى تقديم المساعدات الإغاثية، وبحث الحلول الممكنة مع السلطات اليمنية، لمعالجة الآثار التي خلفها الإعصار، في الوقت الذي يتوقع فيه، أن يغادر معين عبدالملك إلى عدن، عقب انتهاء زيارته التفقدية هذه، من أجل بدء العمل على تنفيذ الخطط التي كُلف بها من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، والتي تكمن – بحسب التصريحات – في انتشال الاقتصاد اليمني، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، كذلك وقف تدهور سعر العملة المحلية.