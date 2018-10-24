بالصور.. جريمة تقشعر لها الأبدان.. شاب يقتل مراهقة ويأكل لحمها

واشنطن(صدى):

في جريمة مروعة، قام ” شاب ” أمريكي يُدعى ألكسندر ناتان، بقتل فتاة مراهقة بعد تعذيبها وضربها، ثم قام بأكل جزء من لحمها النيئ.

وبالتطرق للتفاصيل، قام ” ألكسندر ” باستدراج إحدى الفتيات عبر رسائل البريد الإلكتروني على شبكة الإنترنت حتى دخلت معه في علاقة عاطفية، واصطحبها إلى أحد الفنادق وأقام معها علاقة، ثم ضربها وعذبها وقتلها، ثم قام بأكل جزء من لحمها النييء.

وتمكنت الشرطة من نصب فخ للايقاع بالقاتل أثناء محاولته الايقاع بضحية أخرى، حيث قام أحد رجال الشرطة بالتحدث له منتحلاً شخصية فتاة وتم تحديد موعد معه لمقابلته وقبض عليه.