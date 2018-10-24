مستشفى الولادة والأطفال بتبوك تبحث ضرورة استحداث وحدة غسيل كلى للأطفال

محمد السعران(صدى):

عقد المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك اجتماعه الدوري الثاني بمقر المستشفى بحضور رئيس المجلس مدير المستشفى حميد بن سليم المقبلي وأعضاء المجلس .

واستعرض المجلس خلال اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة في مجال خدمة المريض حيث بحث المجلس ضرورة استحداث وحدة غسيل كلى للأطفال بهدف تقديم خدمة طبية وعلاجية للأطفال المصابين بأمراض الكلى , كما اقترح المجلس إستخدام طريقة متطورة في علاج الأطفال تقوم بالقضاء على الخوف والرهبة التي تصيب الأطفال أثناء مراجعتهم للطبيب ، وذلك من خلال تزيين العيادات وأقسام التنويم برسومات وشخصيات كرتونية لبث روح البسمة والأمل على محياهم . وأكد المجتمعون على أهمية تكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي والتي تهتم بأمراض الأطفال وطرق الوقاية منها .