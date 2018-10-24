مستشفى الولادة والأطفال بتبوك تبحث ضرورة استحداث وحدة غسيل كلى للأطفال
عقد المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك اجتماعه الدوري الثاني بمقر المستشفى بحضور رئيس المجلس مدير المستشفى حميد بن سليم المقبلي وأعضاء المجلس .
واستعرض المجلس خلال اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة في مجال خدمة المريض حيث بحث المجلس ضرورة استحداث وحدة غسيل كلى للأطفال بهدف تقديم خدمة طبية وعلاجية للأطفال المصابين بأمراض الكلى , كما اقترح المجلس إستخدام طريقة متطورة في علاج الأطفال تقوم بالقضاء على الخوف والرهبة التي تصيب الأطفال أثناء مراجعتهم للطبيب ، وذلك من خلال تزيين العيادات وأقسام التنويم برسومات وشخصيات كرتونية لبث روح البسمة والأمل على محياهم . وأكد المجتمعون على أهمية تكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي والتي تهتم بأمراض الأطفال وطرق الوقاية منها .
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