نشر : منذ 2 ساعتين 2٬024 4 الاخبار المحلية فرنسا: لن نتخذ قرارا متسرعا في علاقتنا مع المملكة نايف السالم(صدى): أكد القصر الرئاسى الفرنسي (الإليزيه) أن باريس لن تتخذ أي قرار متسرع بشأن مستقبل علاقتها الاستراتيجية مع المملكة . جاء ذلك في خبر عاجل لمصادر إعلامية على أن تنشر التفاصيل لاحقاً. الوسوم:المملكة, فرنسا
كان زمان[ عدد التعليقات: 3192 ] نشر منذ 1 ساعة
تلعبون على مين ..
مصالحكم عندنا .. والنفط عندنا … والشراء والدفع من عندنا ..!!
مين اللي في حاجة الثاني .. هياط أوربي .!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ 1 ساعة
السعودية أكبر داعم للأقتصاد في العالم
الفرنسيين تونا محررين رهينة لهم كان محتجز عند الروافض كلاب الحوثي
المملكة خيرها يصب في جميع قنوات العالم
فتطمنوا
أبو خالد[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 1 ساعة
الى المدعو كان زمان نصيحة لك لا تبالغ مافي شي إسمه هياط اوروبي كل شي عندهم بحساب ومصالحهم مقضية ومو محتاجين لا المملكة ولاغيرها هاذي أوروبا ياولدي سياستهم مو لعب عيال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56718 ] نشر منذ 59 دقيقة
طز فيهم وفي بضاعتهم ,,
,, المثل قال // فلوسنا معنا وحنا في سوق تبارك الله ,,