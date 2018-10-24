فرنسا: لن نتخذ قرارا متسرعا في علاقتنا مع المملكة

نايف السالم(صدى):

أكد القصر الرئاسى الفرنسي (الإليزيه) أن باريس لن تتخذ أي قرار متسرع بشأن مستقبل علاقتها الاستراتيجية مع المملكة .

جاء ذلك في خبر عاجل لمصادر إعلامية على أن تنشر التفاصيل لاحقاً.