بالفيديو .. ” فاطمة المؤمن ” تحرج ” بولند ” بعد رفض الأخيرة الذهاب للعراق

خالد الظفيري(صدى):

فاجأت الفاشينيستا الكويتية ” فاطمة المؤمن ” جمهورها بأنها على استعداد أن تذهب للعراق مهما حدث لها، على الرغم من خوف بعض الفنانين من عدم إستقرار الأمن بالأراضي العراقية .

وقالت فاطمة في برنامج ” ع السيف ” على شاشة إيه تى في ” أحضر واللي يصير يصير ” .

وجاء ردها بعد أن أحدثت حليمة بولند غضب كبير إثر رفضها التوجه إلى العراق لتلبية إحدى الدعوات،قائلة ” لو تعطوني 40 مليون ما أروح ” .