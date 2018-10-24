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بالفيديو .. ” فاطمة المؤمن ” تحرج ” بولند ” بعد رفض الأخيرة الذهاب للعراق

بالفيديو .. ” فاطمة المؤمن ” تحرج ” بولند ” بعد رفض الأخيرة الذهاب للعراق
خالد الظفيري(صدى):

فاجأت الفاشينيستا الكويتية ” فاطمة المؤمن ” جمهورها بأنها على استعداد أن تذهب للعراق مهما حدث لها، على الرغم من خوف بعض الفنانين من عدم إستقرار الأمن بالأراضي العراقية .

وقالت فاطمة في برنامج ” ع السيف ” على شاشة إيه تى في ” أحضر واللي يصير يصير ” .

وجاء ردها بعد أن أحدثت حليمة بولند غضب كبير إثر رفضها التوجه إلى العراق لتلبية إحدى الدعوات،قائلة ” لو تعطوني 40 مليون ما أروح ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56718 ] نشر منذ 2 ساعتين

في دهلَّك ,,

,, ويش همنا منهن ,,

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