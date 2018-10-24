بالفيديو .. ” فاطمة المؤمن ” تحرج ” بولند ” بعد رفض الأخيرة الذهاب للعراق
فاجأت الفاشينيستا الكويتية ” فاطمة المؤمن ” جمهورها بأنها على استعداد أن تذهب للعراق مهما حدث لها، على الرغم من خوف بعض الفنانين من عدم إستقرار الأمن بالأراضي العراقية .
وقالت فاطمة في برنامج ” ع السيف ” على شاشة إيه تى في ” أحضر واللي يصير يصير ” .
وجاء ردها بعد أن أحدثت حليمة بولند غضب كبير إثر رفضها التوجه إلى العراق لتلبية إحدى الدعوات،قائلة ” لو تعطوني 40 مليون ما أروح ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56718 ] نشر منذ 2 ساعتين
في دهلَّك ,,
,, ويش همنا منهن ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂