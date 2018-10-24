” الأرصاد ” تعلن استمرار هطول الأمطار الرعدية على حائل
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بمنطقة حائل.
وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل الشميلي، والشقيق، وتتحرك إلى حائل والأجزاء المجاورة، لافتة إلى أنها تبدأ في الساعة 15:10 عصرًا، وتنتهي الساعة 23:30 مساء اليوم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56718 ] نشر منذ 2 ساعتين
جعلها الله امطار خير وبركه ونفع بها العباد والبلاد ,, آمين ,,