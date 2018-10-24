مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش دور الرؤساء التنفيذيين العالميين في التنمية المستدامة 

الرياض(صدى):

ناقشت مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 في جلستها اليوم بعنوان “مستقبل الاستثمار عمل أفضل .. كيف يمكن للرؤساء التنفيذيين العالميين دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة” , دور الرؤساء التنفيذيين العالميين في دعم أهداف التنمية المستدامة في دول العالم .

وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن زياد أبو غرارة أن العديد من الدول تستثمر في القطاع البحري ويعود عليها هذا الاستثمار بـ 20% من الناتج الاقتصادي المحلي، فإذا وضعنا هذا الرقم في عين الاعتبار وأخذنا في الحسبان أن البحر الأحمر يمتلك نظاماً بيئياً مميزاً وحياة بحرية متنوعة فإن البحر الأحمر يعد فرصة استثمارية عظيمة.

من جانبها، أفادت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الإدارة الدولية لشركة إي دي أف ماريان لينيو أن الشركة طورت في بعض الدول الأفريقية نظاماً تقنياً يعتمد على الطاقة الشمسية، فقد تم استبدال التمويل الكهربائي بالطاقة الشمسية، مبينة أن هذه الخطوة هي حجر الأساس لتحسين النظام البيئي وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بانجي المحدودة أن حجر الأساس لاستدامة التنمية الزراعية هو خلق بيئة تنظيمية وتشريعية تسهم في بناء سوق عالمية بشكل فعال وعملي.

بدوره أفاد الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للمحيطات بول هولتس أن القطاع الزراعي نما مؤخراً بشكل سريع وفعال، وتسعى معظم الجهات إلى الاستثمار فيه بالرغم من التحديات التي تواجهه كونه فرصة عظيمة للاستثمار ولاسيما في قطاع التمويل الغذائي.

وفي جلسة أخرى بعنوان العام مقابل الخاص هل ستفوز الأسهم الخاصة أو الأسواق العامة في المستقبل، أوضح معالي وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر الدكتورة سحر نصر أن السياحة، والتقنية، والعقارات، والتمويل تُعد من أهم القطاعات التي تركز عليها مصر في تخطيطها الاستثماري.

وأبان شريك ومؤسس برايمافيرا لرأس المال فريد هو أن مجالات الاقتصاد والاستثمار العالمية، يجب أن تستند على قيم ثابتة ومستدامة، فهي حجر الأساس في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمار العالمي.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، صن غروب شيف فيكرام كيمكا أن من المهم فهم القطاع الذي تستثمر فيه، فبدون هذا الفهم لا يمكن للاستثمار أن يكون ناجحا.

فيما أشار مدير عام مؤسس وشريك، أم 31 لرأس المال باتريك زونغ أن الأساس الذي يُعتمد عليه في الدخول بالاستثمار قدرة كل شركة على تأمين التدفق الحالي على المدى الطويل.