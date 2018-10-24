الإعلان عن أسعار تذاكر نقل المعتمرين بين مكة والمدينة والمزارات

نايف السالم(صدى):

أعلن عبدالرحمن بن معيوف الحربي، رئيس النقابة العامة للسيارات المكلف، عن أسعار التذاكر المقررة لنقل المعتمرين والزوار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمزارات والمطار.

وذكر ” الحربي ” أنها سوف تتراوح ما بين 100 إلى 850 ريالًا، عبر 4 مستويات تنتهي بـ ” vip ” ، والمتوقع أن يكون الأسبوع المقبل.

وعن المستويات الأربعة، أفاد أن المستوى الأول يشمل 5 موديلات، أما المستوى الثاني فيشمل 7 موديلات، فيما صنف المستوى الثالث بـ ” الاقتصادي ” ويتضمن 10 موديلات.

أما المستوى ” vip ” من مطار المدينة إلى كل من ” مكة المكرمة جدة المدينة ” ، نوعه سيارة ” lmpala/tarus ” أربعة مقاعد فالتسعيرة هي 850 ريالًا.