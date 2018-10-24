الإعلان عن أسعار تذاكر نقل المعتمرين بين مكة والمدينة والمزارات
أعلن عبدالرحمن بن معيوف الحربي، رئيس النقابة العامة للسيارات المكلف، عن أسعار التذاكر المقررة لنقل المعتمرين والزوار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمزارات والمطار.
وذكر ” الحربي ” أنها سوف تتراوح ما بين 100 إلى 850 ريالًا، عبر 4 مستويات تنتهي بـ ” vip ” ، والمتوقع أن يكون الأسبوع المقبل.
وعن المستويات الأربعة، أفاد أن المستوى الأول يشمل 5 موديلات، أما المستوى الثاني فيشمل 7 موديلات، فيما صنف المستوى الثالث بـ ” الاقتصادي ” ويتضمن 10 موديلات.
أما المستوى ” vip ” من مطار المدينة إلى كل من ” مكة المكرمة جدة المدينة ” ، نوعه سيارة ” lmpala/tarus ” أربعة مقاعد فالتسعيرة هي 850 ريالًا.
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