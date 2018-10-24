” طيران أديل ” ينقل مليوني مسافر في عامه الأول

جدة(صدى):

نجح طيران أديل, ثالث اكبر مشغل جوي وأحدث طيران اقتصادي بالمملكة، في نقل مليوني مسافر على متن رحلاته خلال 13 شهراً منذ بداية انطلاقته الأولى، حيث شهدت الشركة ارتفاعاً مطرداً في إقبال المسافرين، مدعوما بشبكة رحلات داخلية متنامية الوجهات، وأسطول مزود بأحدث الطائرات فضلا عن تقديم أسعاراً تنافسية لتلبية الطلب المتزايد على خيارات السفر الاقتصادية داخل المملكة.

وعَد الرئيس التنفيذي لـ”طيران أديل” كون كورفيتاس, نقل مليوني مسافر على متن حوالي 15 ألف رحلة جوية خلال حوالي 400 يوم, رقم قياسي غير مسبوق على مستوى شركات الطيران الناشئة في المملكة، وذلك من خلال تشغيل 56 رحلة يومية، مشيراً إلى أن الخطط المستقبلية للشركة تبحث المزيد من التوسع لوجهات جديدة خلال الفترة المقبلة وإضافة محطات دولية.

وأكد كورفيتاس أنه سيتم زيادة عدد طائرات الأسطول المكون حالياً من 8 طائرات بإضافة ثلاثة طائرات أخريات من طراز إيرباص 320, وذلك قبل نهاية العام الجاري 2018، لافتاً إلى توقيع اتفاقية جديدة, سيعلن عن تفاصيلها قريباً, للاستحواذ على صفقة 50 طائرة جديدة.