بالفيديو.. أغنية لراغب علامة تدفع مريض كوما لتحريك يديه وقدميه
أعادت أغنية ” طب ليه ” للفنان اللبناني راغب علامة اليقظة لرجل يرقد في حالة كوما في المستشفى.
وظهر في الفيديو الذي نشره علامة عبر حسابه الرسمي على ” انستجرام ” ابن الرجل يجلس بجانبه ويسمعه الأغنية ومن اللافت أنها دفعت المريض إلى تحريك يديه وقدميه مما أثار إعجاب آلاف متابعي الفنان.
وعلق علامة على الفيديو، قائلا إنه دورنا الإيجابي تجاه الناس لندفعهم إلى الشعور بالفرح والسعادة. هنا يحب أفراد الأسرة بعضهم بعضاً ويعرفون ما يحب الأب… وقد أحدثوا شرارة في حياته من خلال هذه الأغنية.
غريب الدار[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو
لو في كمان اغنية من هيفاء وهبي
رايح يقوم مثل الحصان
لا حولا ولا قوة الا باللله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ 57 دقيقة
يمكن جنيته طربانه👻👻👻
🤗🤗🤗🤗🤗