بالفيديو.. أغنية لراغب علامة تدفع مريض كوما لتحريك يديه وقدميه

أماني الغامدي(صدى):

أعادت أغنية ” طب ليه ” للفنان اللبناني راغب علامة اليقظة لرجل يرقد في حالة كوما في المستشفى.

وظهر في الفيديو الذي نشره علامة عبر حسابه الرسمي على ” انستجرام ” ابن الرجل يجلس بجانبه ويسمعه الأغنية ومن اللافت أنها دفعت المريض إلى تحريك يديه وقدميه مما أثار إعجاب آلاف متابعي الفنان.

وعلق علامة على الفيديو، قائلا إنه دورنا الإيجابي تجاه الناس لندفعهم إلى الشعور بالفرح والسعادة. هنا يحب أفراد الأسرة بعضهم بعضاً ويعرفون ما يحب الأب… وقد أحدثوا شرارة في حياته من خلال هذه الأغنية.