بالفيديو.. الكشف عن الجزء الخلفي لسيارة فولكس فاجن

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

نحن على بعد أيام فقط من الظهور الرسمي لأصغر سيارة متعددة استخدامات من فولكس فاجن حتى الآن. وستعرض T-Cross وجهها للعالم في 25 أكتوبر ، وقد قررت الشركة المصنعة الألمانية إصدار إعلان تشويقي آخر للسيارة، وعلى ما نأمل ، سيكون الفيديو التشويقي الأخير قبل العرض الأول.

وفي الفيديو ، تظهر T-Cross مرة أخرى من داخلها وتكشف عن أجزاء من تصميمها الخلفي. والتصميم الأمامي الغريب للسيارة سيستمر في الجزء الخلفي مع مصابيح اشارة LED مميزة تختبئ تحت ما يبدو أنه غطاء بلاستيكي شفاف.

ولكونها تعتمد في الأساس على موديلات بولو ، ستشارك T-Cross العديد من مكوناتها مع الهاتشباك الأوروبية الشعبية.

وتشمل هذه الأمور المشتركة مجموعة العدادات الرقمية بالكامل والتخطيط الداخلي العام كما ستأتي بشاحن لاسلكي في الكونسول المركزي.

وربما لن يفاجئ أي شخص بأن سيارة T-Cross تتحرك مثل البولو ، ولكن مع وضع ركوب أعلى. وفي الخلف ، المقعد الخلفي قابل للتعديل لتوفير منطقة شحن تتراوح بين 13.6 قدم مكعب (385 لتر) و 16.07 قدم مكعب (455 لتر) وإذا طويت المقاعد لتصبح مسطحة ، فسوف تتسع منطقة الشحن إلى 45.24 قدم مكعب (1.281 ليتر).

وسيتم تقديم السيارة بالاعتماد على قاعدة بناء MQB A0 مع مجموعة من المحركات المألوفة ، بما في ذلك محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر ومحرك أكبر سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني. وستتوفر السيارة بدفع أمامي قياسي ورباعي اختياري.