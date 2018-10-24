فتاة تلتقط صور فاضحة بملابس الشرطة

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت فتاة مغربية على ارتداء ملابس الشرطة بشكل علني وبغير حق، وقامت بالتقاط صور خليعة ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتطرق للتفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن قيام فتاة بارتداء زيًا نظاميًا يعود لصديقها الشرطي خلال قيامها بأشغال التنظيف بمنزله، حيث قامت بالتقاط الصور بهاتفها؛ ولكن بعد أن تعرض الهاتف للتلف تم نشر الصور التي تظهر فيها الفتاة بوضعيات مُخلة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفتاة ” 24 عامًا ” ؛ لارتدائها ملابس الشرطة بشكل علني وبغير حق.