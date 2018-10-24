صافرة بولندية تدير مواجهة الفيصلي والرائد

نواف السالم(صدى):

كشفت لجنة الحُكام في اتحاد كرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الفيصلي والرائد اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت اللجنة أنه تم إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم بولندي مكون من سيمون مارتشينياك حكم ساحة، ويُساعده كل من باويل سوكولنيكي وجاكوب وينكلر، والحكم الرابع، الكرواتي إيفان بيبيك، والمجري فيكتور كاساي، حكم الفيديو.

ومن الجدير بالذكر، أنه يحتل الفيصلي المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، والهزيمة في 4 مواجهات؛ فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل مرتين، والهزيمة في 3 لقاءات.