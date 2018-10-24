أمين العاصمة المقدسة يعتمد مواقع للخدمات والمرافق بقرية البيضاء النموذجية

حسين العلي (صدى):

أعتمد أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص تسليم عدد 20 موقعاً للخدمات والمرافق للجهات الحكومية بقرية البيضاء النموذجية الواقعة بمحافظة بحرة والبالغ عدد سكانها ما يقارب ٢٠٠٠ نسمة ، حيث تعتبر هذه القرية من القرى النموذجية بمكة المكرمة ويشرف على تنميتها وتطويرها مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

من جهة اخرى تم اصدار 41 رخصة بناء بمخططات ولي العهد لصالح وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، وكذلك تم اعتماد تخصيص 31 موقعاً من قبل معالي أمين العاصمة المقدسة وجاري العمل على اصدار رخص البناء المتعلقة بتلك المواقع ولازال العمل جارياً لتخصيص المواقع المتبقية للجهات الحكومية البالغ عددها 22 موقعاً في مخططات ولي العهد .

أوضح ذلك مدير إدارة دراسات مشاريع النفع العام المهندس نادر طلاقي مشيراً أن اعتماد هذه المشاريع يأتي ضمن إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية بمكة المكرمة والقرى التابعه لها و تحسين مستوى الخدمات والتنمية المستدامة وذلك بما يتماشى مع إهتمام وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء لكافة المواطنين .