رئيس غرفة أبها: تدشين مكتب بمحافظة الحرجة لتسهيل الإجراءات 

حسين العلي(صدى):

في إطار توجيهات مجلس إدارة غرفة أبها لخدمة رجال الأعمال بمحافظات منطقة عسير فقد بدأت الغرفة بتدشين مكتب جديد لها بمحافظة الحرجة والمراكز التابعة لها ، وبذلك يصبح عدد مكاتب وفروع الغرفة 14 فرعاً ومكتباً لخدمة رجال الأعمال وتقديم خدمات التصديق والتجارية من خلال أستخدام أحدث الأساليب والبرامج التقنية وكذلك تقديم خدمات متنوعة من خلال طرح برامج تدريبية مختلفة بالمحافظات.

من جانبه أكد رئيس غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي على أن الغرفة قد أعدت دراسة متكاملة لفتح هذه المكاتب للتعاون مع الجهات الحكومية لخدمة رجال الأعمال ومشتركي الغرفة ، وهذا قد قام مجلس إدارة الغر فة بزيارة المحافظات بمنطقة عسير والاجتماع مع المحافظين وعدد من الجهات الحكومية ورجال الأعمال للاطلاع على الإحتياجات الخاصة بكل محافظة لتلبياتها بصورة متدرجة ، مضيفاً : وقد بدأنا بتدشين مكتب بمحافظة الحرجة والمراكز التابعة لها حيث ويخدم هذا المكتب أكثر من 300 مشترك بالمحافظة ، مشيراً إلى الغرفة تسعى جاهدة إلى مساعدة المحافظات على التطوير والتقدم الاقتصادي والاستثماري ، وتقديم الدراسات الاستراتيجية لإقامة المشاريع التي يمكن للمراكز إستيعابها وخاصة بمجال السياحة والأسر المنتجة بجميع مناطق عسير ، منوهاً إلى أن مجلس الإدارة يحاول تذليل كافة المعوقات التي تواجه الأنشطة التجارية والاستثمارية لشباب وشابات المنطقة.