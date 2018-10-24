صبيا: انتحار فتاة بعد أن علقت نفسها بمروحة غرفتها

تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة صبيا بجازان واقعة مروعة لفتاة أقدمت على الإنتحار بعد معاناتها من مرض نفسي.

وتفصيلاً ، فشلت أسرتها في فتح باب الغرفة ليتدخل الدفاع المدني الذي باشر الحادثة وقامت فرقته بكسر الباب فيما كانت الفتاة قد أنهت حياتها بعد أن ربطت عنقها وعلقت نفسها بمروحة الغرفة .