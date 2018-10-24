صبيا: انتحار فتاة بعد أن علقت نفسها بمروحة غرفتها
شهدت محافظة صبيا بجازان واقعة مروعة لفتاة أقدمت على الإنتحار بعد معاناتها من مرض نفسي.
وتفصيلاً ، فشلت أسرتها في فتح باب الغرفة ليتدخل الدفاع المدني الذي باشر الحادثة وقامت فرقته بكسر الباب فيما كانت الفتاة قد أنهت حياتها بعد أن ربطت عنقها وعلقت نفسها بمروحة الغرفة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56718 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 5748 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
*
إنا لله وإنا إليه راجعون **
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36749 ] نشر منذ 50 دقيقة
ضعيفه الله يرحمها
مريضة نفسيآ
معناته ماقامت به من عمل كان خارج عن أرادتها