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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

صبيا: انتحار فتاة بعد أن علقت نفسها بمروحة غرفتها

صبيا: انتحار فتاة بعد أن علقت نفسها بمروحة غرفتها
تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة صبيا بجازان واقعة مروعة لفتاة أقدمت على الإنتحار بعد معاناتها من مرض نفسي.

وتفصيلاً ، فشلت أسرتها في فتح باب الغرفة ليتدخل الدفاع المدني الذي باشر الحادثة وقامت فرقته بكسر الباب فيما كانت الفتاة قد أنهت حياتها بعد أن ربطت عنقها وعلقت نفسها بمروحة الغرفة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56718 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 5748 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا بالله **
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إنا لله وإنا إليه راجعون **

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