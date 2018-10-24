اليوم.. طرح تذاكر لقاء الهلال والاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

يتقابل الهلال والاتحاد، غدًا الخميس، ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما تقرر طرح تذاكر المباراة اليوم من الساعة 4 عصرًا حتى 10 مساءً عبر منافذ ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز وفي مقر نادي الهلال.

وتبدأ اسعار التذاكر من 30 ريال لدرجة الموحدة والعوائل على أن تكون مقاعد المنصة الفضية 300 ريال و 500 ريال للمنصة الذهبية، كما سيتواصل بيتع تذاكر المباراة غدًا الخميس على ملعب المباراة؛ حيث سيكون لجماهير الهلال 70% من مساحة مدرجات الملعب على أن يكون لنادي الاتحاد 30%.

ومن الجدير بالذكر، أن مواجهة الكلاسيكو ستلعب على ملعب الملز ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين وستشهد غياب مدافع الهلال محمد البريك؛ بسبب تراكم البطاقات والمهاجم السوري عمر خربين بسبب الإصابة.